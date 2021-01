Lazio, Inzaghi: «Il mio rinnovo non è un problema. Muriqi si sta inserendo»

Simone Inzaghi ha parlato al termine di Lazio-Parma di Coppa Italia

Al termine della gara tra Lazio e Parma di Coppa Italia, ecco le parole di Simone Inzaghi per i microfoni di Rai Sport: «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e creato tanto, preso due pali e approcciato bene la gara. Non sono partite scontate, anzi, poi abbiamo fatto solo un gol nel secondo non abbiamo approcciato come nel primo e poi abbiamo preso un gol rivedibile perché abbiamo commesso un errore che non avremmo dovuto commettere poi il gol di Muriqi ha chiuso la partita».

MURIQI – «Non dimentichiamo che non ha fatto il ritiro con noi, poi ha avuto il Covid e in Nazionale si è infortunato. E’ in ritardo di condizione ma si sta allenando benissimo e sta cercando di inserirsi nel migliore dei modi, è stato sfortunato in occasione del palo ma poi ha fatto un gol da centravanti vero».

RINNOVO – «Non è un problema il mio rinnovo, il problema era ritornare ai nostri ritmi e ritrovare i nostri giocatori. Nelle ultime quattro gare li abbiamo recuperati e poi dopo il derby è successo l’imprevisto di Luiz Felipe e di Luis Alberto».