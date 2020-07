Lazio, Inzaghi saluta lo Scudetto: «C’è dispiacere»

Simone Inzaghi ha analizzato la sconfitta rimediata a Lecce: le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Lecce.

INFORTUNI – «Il problema è che siamo arrivati con dei problemi dopo la sosta. Nella settimana della partita con l’Atalanta ci sono capitati dei problemi che ci hanno limitato nelle rotazioni. Purtroppo i ragazzi non hanno potuto riposare».

SCUDETTO – «Posso solo ringraziare questi ragazzi per quello che hanno fatto in questi quattro anni. È normale che c’è dispiacere dopo quanto fatto prima della sosta. Sono cose imprevedibili che nessuno poteva prevedere».

FORMAZIONE – «Hanno giocato giocatori indisponibili. Penso a Leiva, Cataldi, Milinkovic. Sono venuti a mancare elementi importanti. In queste due partite neanche gli episodio hanno girato a nostro favore. Gabriel ha fatto delle parate strepitose. Non me la sento in queste partite di lanciare i ragazzi della Primavera».