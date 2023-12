Lazio, Isaksen: «Abbiamo avuto difficoltà contro le piccole, ma...»

Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro l’Empoli

PAROLE – «Abbiamo avuto difficoltà contro le piccole ma oggi è un test importante per noi per reagire perché non è sufficiente quello che abbiamo fatto fino a oggi. Oggi è un test importante».