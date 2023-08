Lazio, Isaksen: «Sarri straordinario, qui voglio vincere tanto»

Gustav Isaksen, neo attaccante della Lazio, ha così parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste: le dichiarazioni

Gustav Isaksen si è così raccontato ai canali ufficiali della Lazio. Le sue parole. SALUTO – «Ciao tifosi della Lazio, sono Gustav Isaksen. Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di giocare di fronte a voi. Sono un calciatore tecnico, mi piace tentare il dribbling, segnare, fornire assist, scambiare il pallone con i compagni. Lavoro sodo, mi piace vincere ».

SARRI E GLI OBIETTIVI– «Mister Sarri è straordinario, realmente un ottimo allenatore, è brillante, vuole che tutto sia perfetto, sto imparando tanto ogni giorno, spero di giocare presto per lui. I miei obiettivi sono vincere il campionato, fare bene in Champions League, vincere tante partite per superare la fase a gironi e fare esperienza qui. E’ un grande step per la mia carriera, non vedo l’ora di giocare in questo grande club».

