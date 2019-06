Lazio, chi è Jony: il nuovo rinforzo per Simone Inzaghi

Calciomercato Lazio, tutto fatto per Jony che si svincola dal Malaga e rinforzerà le corsie esterne di Simone Inzaghi: i dettagli

Jonathan Rodriguez Menéndez, in breve Jony, sarà un nuovo giocatore della Lazio. Tutto fatto, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. L’ufficialità arriverà a luglio, ma il centrocampista spagnolo, ormai ex Malaga, può essere considerato nuovo rinforzo per Simone Inzaghi.

Il classe 1991 è un mancino che gioca da centrocampista esterno o ala (qui maggiori dettagli). Di proprietà del Malaga, ma in prestito all’Alavés nell’ultima stagione con cui ha collezionato 36 presenze, 4 centri ma soprattutto 11 assist. Jony partira come alternativa di Lulic.