Lazio, recuperato il big per la gara contro la Juventus

Ottime notizie per la Lazio che recupera una tassello fondamentale in vista della sfida esterna contro la Juventus

La Lazio può tirare un sospiro di sollievo. Nel difficile match in trasferta contro la Juventus, Baroni potrà contare su Guendouzi. Il centrocampista francese sembrava non potercela fare per Torino, ma la rifinitura è stata positiva.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore non solo ha recuperato ma sarà addirittura titolare. L’ex Arsenal e Marsiglia era reduce da un festone rimediato durante il ritiro con la Nazionale.

Alla seconda stagione alla Lazio, Mattéo è tra gli idoli dei tifosi della Lazio e poter contare su di lui è senza dubbio una delle migliori notizie che poteva ricevere Baroni, pronto ad un’ardua trasferta.