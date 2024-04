Lazio Juventus, Tudor: «Bisogna fare una partita perfetta»

Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico della Lazio

Igor Tudor, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Juventus di domani, valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

COSA CHIEDE A SQUADRA E TIFOSI – «E’ una gara importante perchè si gioca per andare in finale, contro una squadra forte e contro un risultato non facile ma ci si deve provare fino alla fine con tutte le forze. Bisogna crederci, fare una partita perfetta, non sbagliare niente. Questo è un obiettivo nostro, poi vediamo cosa succede».

LA SUA LAZIO E COSA MANCA – «Per ribaltarla bisogna fare veramente tutte le cose per bene. Poi i miglioramenti, di quanto non manca o quanto manca è difficile da capire. Abbiamo fatto tante belle partite da quando sono arrivato io. Ho imposto un calcio diverso, ma non mi accontento mai e sempre cerco di migliorare. A volte magari fai un passettino indietro per andare due in avanti. Sono contento del percorso che stiamo facendo, vedo partecipazione e voglia di fare le cose giuste, anche piacere di trovarsi in questo calcio. Diciamo che siamo sulla strada giusta».

COSA SI ASPETTA – «Abbiamo fatto due gare contro di loro. Poi ogni partita è per se stessa, cambia tutto, cambia il momento, cambiano gli interpreti. Ci sono tanti particolari che la possono indirizzare in un certo modo. E’ difficile, ma è anche bello, il bello del calcio è questo. Dobbiamo crederci. Spero sia una partita lunga e vediamo. I ragazzi li ho visti molto motivati, loro ci credono. Poi oggi facciamo la rifinitura e scegliamo quelli che partono domani».