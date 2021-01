Lazio, Lazzari: «Tre punti che ci danno la carica per il derby»

Manuel Lazzari ha parlato dopo la vittoria in casa del Parma

Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni di SkySport al termine di Parma-Lazio. Ecco le parole dell’esterno biancoceleste.

«Sono tre punti importanti perché dovevamo dare continuità, nella ripresa abbiamo cambiato marcia, questi 3 punti ci caricano ancora di più in vista del derby di venerdì. Come mi concentrerò? Intanto devo recuperare energie, oggi ero in dubbio perché con la Viola avevo preso una brutta botta, sono contento però di aver potuto aiutare i compagni. Conosciamo l’avversario ma sappiamo che se entriamo in campo con intensità e diamo tutto possiamo farcela».