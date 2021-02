Lazio, le ultime da Formello: Milinkovic-Savic a riposo, ancora out Caicedo

Le ultime della Lazio da Formello, dove Inzaghi ha lavorato sul campo con una parte del gruppo squadra

La Lazo torna in campo a Formello dopo la giornata di riposo concessa ieri da mister Inzaghi. Gli impegni ravvicinati impongono al tecnico biancoceleste una gestione delle energie, optando per un lavoro a ranghi ridotti. A riposo Milinkovic, Marusic, Lulic e Patric (comunque squalificato in vista del Cagliari), affaticati dal filotto di partite consecutive.

Lavoro differenziato per Leiva, Luis Alberto e Correa, autore del gol secondo gol contro l’Atalanta. In vista del match contro la squadra di Di Francesco, Inzaghi spera di poter recuperare Strakosha, Cataldi e Caicedo, ancora out e sui quali c’è ottimismo.