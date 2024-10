Lazio, le ultime in vista della sfida contro la Juventus

C’è tanta attesa in casa Lazio per la sfida contro la Juventus di sabato sera: ecco le condizioni degli uomini di Baroni

La Lazio di Baroni è pronta ad una delle gare più difficili di questa stagione in campionato ovvero la trasferta a Torino contro la Juventus. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni dei principali protagonisti biancocelesti.

C’era tanta apprensione per Mattia Zaccagni, attaccante e numero dieci dei capitolini. Il calciatore ex Verona ha saltato gli impegni con la Nazionale per smaltire i fastidi alla schiena ed è pronto a scendere in campo.

Buone notizie anche per Vecino che è tornato ad allenarsi in gruppo dopo le sedute a parte dei giorni precedenti e anche lui si può definire completamente recuperato dopo il turno di stop con l’Empoli per affaticamento.

Guendouzi è reduce da un doloroso pestone con la Nazionale e le sue condizioni sono dunque da valutare. Tra oggi e domani invece si completerà il ritorno a Formello di tutti i Nazionali sparsi per il mondo.