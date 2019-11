Allo Stadio Olimpico, la dodicesima giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio e Lecce si affrontano nel match valido per la dodicesima della Serie A 2019/20.

Sintesi Lazio Lecce MOVIOLA

1′ Inizia il match dell’Olimpico!

1′ Lazio in avanti – Subito Correa pericoloso, manda in angolo Ferreira.

2′ Tiro di Luis Alberto – La conclusione dello spagnolo è insidiosa, ancora corner per la squadra di casa.

4′ Tiro di Babacar – Anche il Lecce si fa vedere in avanti, conclusione debole parata da Strakosha.

11′ Lecce pericoloso – Tiro di Mancosu che termina di poco alto sopra la traversa.

12′ Occasione Lazio – Bella palla di Leiva per Milinkovic che però calcia alto.

13′ Ancora Babacar – Il numero 30 conclude ancora una volta, Strakosha para in due tempi.

15′ Lecce vicino al vantaggio – Mancosu a tu per tu con Strakosha impatta male la palla e spedisce alto.

19′ Lazio ancora in avanti – Luis Alberto direttamente da calcio d’angolo inquadra la porta, deviato in corner anche in questa occasione.

24′ Occasione Lazio – Lulic intercetta il pallone di testa, il bosniaco però non inquadra la porta.

30′ Vantaggio Lazio – Luis Alberto consegna l’assist a Correa che questa volta batte Gabriel e mette in rete.

33′ Tiro di Immobile – Altra palla gol per i biancocelesti, questa volta sui piedi di Immobile. Ancora decisivo Gabriel.

35′ Tiro di Lazzari – Lazio vicina al raddoppio ma il numero 29 spara alto.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Lazio Lecce 1-0: risultato e tabellino

Reti: 30′ Correa.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Parolo, Cataldi, Lukaku, André Anderson, Jony, Berisha, Caicedo, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Lapadula, Babacar. A disp.: Vigorito, Bieve, Riccardi, Vera, Benzar, Rispoli, Gallo, Imbula, Shakhov, Falco, Dubickas, Lo Faso, La Mantia. All.: Fabio Liverani.

Arbitro: Manganiello.

Ammoniti: Mancosu, Leiva.