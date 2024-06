Lazio Lotito: «Tudor? Ci ha chiesto di cambiarne 8! Il gruppo è all’altezza; Luis Alberto? Ecco cosa ci ha detto»

Le parole di Claudio Lotito sull’addio di Tudor per divergenze sul calciomercato: «Se n’è andato da persona per bene, ci tengo a dirlo»

Claudio Lotito ha parlato ai giornalisti dell’ANSA presenti all’evento di chiusura della campagna elettorale di Forza Italia. Di seguito le parole del presidente della Lazio sull’addio di Igor Tudor.

«Tudor? Ci ha chiesto di cambiare otto giocatori, troppi per un gruppo che noi reputiamo all’altezza. Se n’è andato da persona per bene, ci tengo a dirlo. Il nuovo allenatore? Lo saprete presto, abbiamo le idee chiare, ma non ho ancora firmato nessun contratto. Quello che conta è che saremo competitivi, lo saremmo stati anche quest’anno se non avessimo perso punti con squadre di bassa classifica come la Salernitana. Questa squadra meritava di più. Luis Alberto? Voleva andare via, l’ha chiesto».

