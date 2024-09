Lazio, Lotito: «Costruito squadra ADATTA al calcio di oggi»

Claudio Lotito, patron della Lazio, ha parlato di alcune tematiche legate al calciomercato biancoceleste

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Il Messaggero toccando alcuni argomento riguardanti il mondo biancoceleste.

LAZIO – «Abbiamo costruito una squadra nuova con potenzialità adatte al calcio di oggi, abbiate pazienza. Il nostro è un gruppo vero e forte. Abbiamo tanti giocatori convocati dalle Nazionali, ma sono convinto che anche tutti i nuovi arrivati siano di livello. Abbiamo allestito un gruppo con forza fisica, carattere e con qualità tecniche. Ci possiamo permettere addirittura di tenere a riposo per precauzione uno come Gila contro il Milan. Ma la vera forza della Lazio è il collettivo, non il singolo. Da noi non ci devono essere prime donne, ma tutti devono dare il massimo con umiltà. Qui non c’è più gente presuntuosa, tutti stanno al servizio della squadra».

I NUOVI – «Castrovilli ha parlato con Baroni, insieme hanno concordato tutto ed era sereno. Non possiamo sovraccaricare un ragazzo che in passato è stato martoriato dagli infortuni con tre gare a settimana. Vedrete che Castrovilli giocherà presto. Ci puntiamo e l’abbiamo preso per darci quella qualità che in tanti dicono che non abbiamo. Diamo tempo ai nuovi di ambientarsi: avete visto Tavares che giocatore è? E ora vedrete anche Gigot».