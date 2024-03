Lazio, clamoroso Lotito: «Sarri tradito, calciatori viscidi»

Le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, su quanto accaduto con Maurizio Sarri. Tutti i dettagli

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato al Tg1 delle dimissioni di Maurizio Sarri.

DIMISSIONI SARRI – «Dimissioni Sarri? È stato tradito. L’addio di Sarri non era nell’aria. Una cosa inaspettata, un fulmine ciel sereno. Stavo in Commissione di Finanza e mi hanno chiesto “Ma hai esonerato Sarri?” Gli ho risposto di no. Lui è stato un po’ tradito da alcuni comportamenti delle persone, c’è qualcosa di strisciante all’interno del gruppo. Se mi riferisco alla squadra? Io non mi riferisco a nulla. Una squadra che batte il Bayern e poi perde con l’Udinese e non è solo con l’Udinese…fatevi una domanda e datevi una risposta. Ora si prosegue fino alla fine della settimana con Martusciello, non c’è scadenza per ora».

NUOVO ALLENATORE – «Qui non siamo a Rischia Tutto a fare il toto-nome, questa squadra ha bisogno di un allenatore che nello stesso tempo utilizzi quello che si suol dire nel gergo “bastone e carota”. Oggi la squadra è arbitro di sé stessa, non ha alibi e non ha modo di scaricare su qualcuno le proprie responsabilità».

