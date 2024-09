Lazio, Lotito: «NON esiste nessun CASO Provedel. Stadio Flaminio? Progetto IMPORTANTE, la situazione è QUESTA»

Le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, sul futuro del club biancoceleste. Tutti i dettagli

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato del club biancoceleste all’uscita dal Senato.

STADIO FLAMINIO – «Non si tratta di essere vicini o lontani dal progetto. Stiamo predisponendo tutta la documentazione idonea e adatta per far capire l’importanza di questa scelta per Roma a favore della Lazio. Stiamo facendo un’opera importante perché vogliamo salvaguardare la qualità architettonica dello stadio».

CASO PROVEDEL – «Non c’è nessun caso. Nella squadra abbiamo due portieri; lui e Mandas che hanno dimostrato tutto il loro valore quindi non abbiamo mai creato un problema su nessuno di tutti e due».

L’INTERVISTA COMPLETA A LOTITO SU LAZIO NEWS 24