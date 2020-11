Lazio, Lotito non ci sta: «Luis Alberto va punito con la panchina»

Secondo Il Messaggero, ieri sarebbe andato in scena un summit: Lotito avrebbe convocato Inzaghi e Tare in merito alla questione Luis Alberto

La furia di Claudio Lotito non accenna a placarsi. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il presidente della Lazio avrebbe convocato ieri a Formello sia Inzaghi che Tare per dibattere della questione Luis Alberto.

«Luis Alberto va punito almeno con la panchina», questa la frase pronunciata dal numero uno laziale. Venti minuti di conciliabolo, è scontro sulla scelta tecnica. Il tecnico non aveva ancora ricevuto nessuna indicazione dalla dirigenza, ma si era espresso così prima in conferenza: «Ha fatto un cavolata, ma il campo è un’altra cosa». Tradotto: Luis Alberto paga una multa, ma per lui gioca. Oggi si capirà chi l’avrà vinta.