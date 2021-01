Lazio, Luiz Felipe: «Derby match a parte. Roma, siamo pronti»

A pochi minuti dal calcio di inizio tra Lazio e Roma, ecco le parole di Luiz Felipe alla radio ufficiale

A pochi minuti dal fischio di inizio della stracittadina capitolina, Luiz Felipe ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole:

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIO NEWS 24

Conosciamo l’importanza di questa partita per noi e per i tifosi, faremo di tutto per vincerla. Il derby è un match a parte. L’abbiamo preparato nel migliore dei modi, è da una settimana che qua si sente il derby. Dobbiamo essere concentrati per fargli male».