Lazio, Lulic: «Potrei rientrare per il finale di stagione»

Senad Lulic, capitano della Lazio, ha parlato del suo possibile ritorno in campo

Senad Lulic, capitano della Lazio, al portale Watson ha parlato del suo possibile ritorno in campo dopo l’infortunio e degli obiettivi del club biancoceleste.

RITORNO IN CAMPO – «Potrei anche rientrare per il finale di stagione. Futuro? Non ho mai avuto l’intenzione di andare via dalla Lazio».

OBIETTIVI – «Siamo tutti dispiaciuti per la sconfitta con il Milan, ci è mancato tanto Immobile con i suoi gol. Il nostro obiettivo non è mai stato lo scudetto, ma solo la Champions League. La Champions manca da tanto tempo e siamo riusciti a prendercela. Il nostro progetto a lungo termine sta dando i suoi frutti. Per quattro anni abbiamo lavorato tanto e bene sotto la guida di Simone Inzaghi, creando un ottimo spirito di squadra».