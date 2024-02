Hysaj pre Lazio Milan: «Serve ottimismo da parte di tutti»

In occasione Lazio Milan, Hysaj ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista del match contro i rossoneri. Le parole

Intervenuto in occasione del match program di Lazio Milan, Elseid Hysaj, ha rilasciato una breve intervista:

RISCATTO DOPO FIRENZE– «Sappiamo che dobbiamo cambiare qualcosa, capire dove abbiamo sbagliato e cercare di migliorare soprattutto nei dettagli. Contro i viola è stata una partita dura e difficile che però non ci deve mettere addosso troppa negatività perchè in questo momento abbiamo bisogno di aria positiva»

BIG MATCH CHANCE PER RIALZARSI- «Gare del genere sogni di viverle da quando sei bambino, sarà una bellissima partita. Abbiamo la possibilità di far bene contro una grande squadra come il Milan.»

