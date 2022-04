Lazio Milan, Milinkovic Savic c’è: il doppio obiettivo del serbo per spezzare la maledizione

Lazio Milan, Milinkovic è tornato ieri pomeriggio a disposizione, non ha mai segnato ai rossoneri nei 17 precedenti: un gol sarebbe da record

Domani Lazio Milan sarà un’altra sfida decisiva per le sorti della Serie A e Sarri può sorridere per il ritorno di Milinkovic Savic. Il serbo sarà regolarmente in campo contro i rossoneri.

Il centrocampista è alla ricerca di un doppio obiettivo per raggiungere un record. Mai in gol contro il Milan nei 17 precedenti sin qui e segnarne uno domani vorrebbe dire entrare in doppia cifra di gol e di assist.