Tutti i numeri e le statistiche sulla prestazione di Demme e Gaetano in Lazio-Napoli, partita terminata 0-0

«Sono molto soddisfatto della prestazione, perché avevamo di fronte una squadra molto più forte. L’anno scorso il Napoli ha vinto lo scudetto, ma la Lazio è arrivata seconda, hanno un organico forte e noi avevamo tanti assenti. I ragazzi che da una vita non giocavano hanno risposto alla grande. Ho rivisto una squadra con la S maiuscola, come piace a me, come si era già vista in Arabia». Walter Mazzarri ha commentato così lo 0-0 di Lazio-Napoli, sfida con 15 conclusioni complessive, solo una delle quali terminata nello specchio della porta. Insomma, una partita a dimensione offensiva decisamente bassa, testimoniata anche dalla misura del baricentro: 52,9 metri per i padroni di casa, che lo fa considerare statisticamente medio; 45,5 per gli azzurri, molto basso.

Per il mister del Napoli il pareggio significa stare nel gruppone che aspira al quarto posto, fatto di 7 squadre nel giro di 5 punti, una mischia che non trova per ora chi riesca a scattare in avanti per provare un allungo significativo. Quale voto ha ricevuto Mazzarri per quanto visto ieri? Scegliamo come campioni di riferimento il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport.

MAZZARRI – Per il quotidiano romano la prestazione nella capitale è al di sotto della sufficienza e viene valutata con un 5,5: «Il 3-5-1-1 senza azzardare. Napoli rimpicciolito anche dalle sevizie del destino». La testata milanese lo spinge, invece, fino al livello della sufficienza: «Fa ciò che può con i mezzi che ha. Incarta la Lazio, gli toglie il possesso. Ma davanti è la 7a gara delle ultime dieci senza gol».

Per quanto riguarda i suoi uomini, due sono divisivi.

DEMME – Non piace al Corriere che lo stronca col 5: «Otto palloni persi. Idee bendate ed è stato piegato dai duelli. Non basta “ringhiare”». Al contrario, La Gazzetta lo ritiene sufficiente: «L’elogio che gli riserva Mazzarri è strameritato. Titolare dopo un anno da comparsa, finisce presto la benzina, ma dà il suo contributo».

GAETANO – Stessa differenza di vedute. Da un lato la condanna col 5: «Ingresso senza grosse intenzioni, poi una staffi lata per darsi la sveglia. Caotica la sua partita». Più morbida l’opinione rosa con il 6: «È suo il primo tiro verso la porta della Lazio, dopo 70’, con una bella volée di poco a lato. Sbaglia il primo appoggio, finisce in crescendo».

