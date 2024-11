Lazio, i numeri dell'ottimo inizio biancoceleste

La Lazio ha stupito tutti in questo inizio di campionato nonostante le tante perplessità iniziali

Era una Lazio che perdeva tanto con varie cessioni pesanti come Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson, un trio che ormai era diventato anima e cuore dei biancocelesti, ancora di più dopo l’addio di Milinkovic-Savic.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, Lotti ora voluto voltare pagina abbassando il monte ingaggi da 78 a 68 milioni e scegliendo Baroni come allenatore dopo la grande salvezza ottenuta a Verona.

Qualche mugugno c’era stato, ma il tecnico ha stupito tutti e sul campo i risultati si vedono: sei punti in più in campionato e cinque in Europa dove guida la classifica del girone unico di Europa League.

Tanti volti nuovi hanno contribuito a questa vera e proprio rivoluzione tra cui Nuno Tavares, re degli assist in questa Serie A, il centravanti Dia, già a quota 6 reti in 14 partite, e altri innesti tatticamente validi come Dele-Bashiru e Noslin.