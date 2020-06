Lazio, out Milinkovic e Leiva. Oggi è tornato il capitano Lulic

La Lazio si è allenata anche quest’oggi a Formello. Le ultimissime sulle condizioni dei giocatori biancocelesti

Lazio in campo per preparare il ritorno in campionato. Ritmi alti, riferiscono i colleghi di Lazionews24.com, nell’allenamento odierno. La ripresa si avvicina e la Lazio non vuole lasciare nulla al caso.

LEGGI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SU LAZIONEWS24.COM

In campo non si è visto Milinkovic a causa del piccolo problema al ginocchio. La sua presenza contro i bergamaschi non dovrebbe essere compromessa. Anche Leiva non era tra i presenti e ha svolto il lavoro in palestra. Vavro si è allenato in solitaria, mentre Adekanye è rimasto a riposo. Strakosha ha preso parte agli allenamenti insieme ad Alia e Guerrieri. Lulic è finalmente tornato ed oggi si è recato al centro sportivo per svolgere il primo tampone. Nei prossimi giorni inizierà il lavoro personalizzato.