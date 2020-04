Lazio, Parolo: «Il sogno Scudetto ci deve trascinare»

Il centrocampista della Lazio Parolo ha parlato del campionato finora disputato dalla formazione biancoceleste

Marco Parolo è intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio per raccontare le sensazioni sulla Serie A: «Ad Auronzo ero convinto che avremmo fatto bene. Tutto ha caratterizzato la stagione per qualcosa di straordinario. Quando lotti per qualcosa di concreto (un trofeo) è diverso rispetto ad un obiettivo ideale (l’accesso in Champions). Questo sogno deve trascinarci. Due step sono stati fatti rispetto alle stagioni passate: la costruzione da dietro e la fase di non possesso. Queste cose ci hanno aiutato a migliorare ed è anche il bello di un gruppo solido».

«Lavorare e vedere i video ci ha aiutato per essere una delle migliori difese del campionato, oltre ad avere i singoli molto forti. La Juve degli anni passati non faceva un pressing asfissiante, ma difendevano di squadra come stiamo facendo noi ora. Un lavoro di gruppo utile. Molti giocatori che pensavano di non essere bravi in fase difensiva, sono migliorati molto anche con il cambio di mentalità. Il mister ed il suo staff hanno avuto la capacità di prendere tutte le cose positive e metterle insieme. Quando uno è bravo ed è capace ce la fa, i risultati parlano chiaro. Si può ancora migliorare», ha concluso il centrocampista della Lazio.