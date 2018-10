Luca Leiva dovrebbe a breve firmare il prolungamento del contratto con la Lazio per altri due anni: Le ultime

Lucas Leiva è diventato fondamentale nelle dinamiche di gioco della Lazio e sia lui che il club sono intenzionati a far sì che l’esperienza del brasiliano in biancoceleste duri ancora a lungo. Secondo quanto riporta Sportmediaset, Il centrocampista è vicino a firmare il rinnovo di contratto con la squadra di proprietà di Claudio Lotito. Il nuovo accordo dovrebbe prevedere una scadenza fissata a giugno 2021. Nei giorni scorsi sono arrivati i rinnovi anche per due pezzi da novanta della rosa laziale come Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic. Si vociferava che all’interno del contratto del serbo fosse stata inserita una clausola rescissoria da 100 milioni di euro ma l’agente del giocatore ha smentito poi la notizia.

Per quanto riguarda Luis Felipe la situazione è invece più complicata. Lo spagnolo chiede di ricevere cifre molto vicine a quelle di Immobile e Milinkovic-Savic ma la Lazio al momento sembra volersi prendere altro tempo per riflettere. Il club comunque ha confermato in passato che il rinnovo sarà siglato entro la pausa natalizia.