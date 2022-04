Lazio, rinnovo Sarri: il futuro dell’allenatore è appeso al filo Europa

Il rinnovo di Sarri con la Lazio è legato alla qualificazione in Europa: senza potrebbe essere addio a fine stagione

Il futuro di Maurizio Sarri è più che mai in bilico. Il tecnico toscano si gioca tutto nelle ultime 4 partite di campionato a partire da quella di sabato sera in trasferta contro lo Spezia. Come riferisce la Gazzetta dello Sport infatti, i dubbi sulla prosecuzione del rapporto, attualmente in scadenza a giugno del 2023, riguardano entrambe le parti in causa.

Sarri, è risaputo, chiede chiarezza sul progetto tecnico e soprattutto calciatori funzionali alle sue idee di calcio; Lotito, spalleggiato da Tare, è rimasto colpito dalla poca elasticità dell’allenatore proprio per quanto riguarda le scelte di mercato. La qualificazione continentale (andrebbe bene anche la Conference in alternativa all’Europa League) resta un discrimine fondamentale per pianificare meglio un futuro sul quale si sono addensate, inquietanti, le nubi dell’ennesima rivoluzione.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24