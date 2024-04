Lazio, scatta il riscatto di Guendouzi dal Marsiglia: le cifre

Mateo Guendouzi rimarrà alla Lazio. Infatti è scattato il riscatto per il giocatore in prestito dal Marsiglia

Guendouzi-Lazio, un binomio che funziona e che continuerà ad esistere. Questo poiché, con i tre punti di ieri di Genova grazie al gol di Luis Alberto, i biancocelesti sono aritmeticamente entro le prime dodici della classe.

La top-12 in Serie A era la condizioni che ha fatto in modo che il riscatto diventasse obbligatorio. Dunque il Marsiglia riceverà 13 milioni più 5 di bonus mentre la Lazio otterrà il cartellino per intero del francese.