Lazio, Romero: «Juve? Quando Sarri mi ha detto che sarei partito titolare mi sono emozionato»

Luka Romero, attaccante della Lazio, ha parlato a Lazio Style Radio dell’emozione di essere partito titolare contro la Juve. Di seguito un estratto della sua intervista.

RAPPORTO CON SARRI – «Non pensavo di giocare a Torino ma ero pronto per farlo, quando il mister mi ha detto che sarei partito titolare mi sono emozionato, avevo anche un po’ di ansia, ma è normale. Stiamo bene ma il campionato è ancora lungo, dobbiamo proseguire così. Non parlo tanto con Mister Sarri ma in campo mi da sempre tanti consigli. Nello spogliatoio c’è sempre il sorriso ed è importante in uno spogliatoio. Mi auguro il meglio per l’ Argentina al Mondiale, c’è un bel gruppo anche in Under-20. Modello? Papà da piccolo mi faceva vedere le immagini di Veron, sento tanto l’affetto dei tifosi laziali. Non ho ancora fatto nulla nel calcio, piano piano sto giocando ed è importante ma resto tranquillo, provo a fare il mio meglio nei minuti che mi concede mister Sarri».

