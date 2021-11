Lazio Salernitana, tifosi granata aggrediti prima della partita: un accoltellato

Prima del fischio d’inizio di Lazio-Salernitana, un gruppo di tifosi biancocelesti ha aggredito alcuni sostenitori dei granata

Erano diversi i timori per l’ordine pubblico prima di Lazio-Salernitana, vista la grande rivalità che c’è tra le due tifoserie. Timori confermati visto quanto avvenuto nel pre partita. Come riportato da Il Messaggero, infatti, un gruppo composto da una decina di tifosi dei granata, non appartenenti alla tifoseria organizzata, è stato aggredito all’esterno dell’Olimpico in viale Vignola da alcuni ultras biancocelesti.

Il bilancio parla di un accoltellato al gluteo, di un altro con la mascella rotta e altri due contusi. Ma non solo. Nel corso degli scontri sono state anche danneggiate diverse auto presenti per strada.