Lazio, Sarri: «Serie A stimolante e difficile. Vogliamo essere pronti»

Maurizio Sarri ha commentato il calendario della Lazio, direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore: ecco le sue parole

Arrivano i primi commenti, dopo il sorteggio del calendario della nuova Serie A. Ad analizzare il cammino della Lazio è il tecnico Maurizio Sarri.

«Sarà un campionato decisamente stimolante, l’inizio per me sarà un amarcord, con la prima giornata ad Empoli, dove sarò contento di tornare perché ritroverò persone a me molto care. È importante partire bene, sarà fondamentale tenere il ritmo, in un campionato di Serie A che è sempre difficile e competitivo. Ci faremo trovare pronti».