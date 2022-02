Lazio, Sarri e l'ultimatum a Lotito: la causa...Tare

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Claudio Lotito si trova in mezzo a due fuochi: Sarri gli ha chiesto di decidere tra lui e il DS Tare a fine stagione

Maurizio Sarri non è soddisfatto del mercato in entrata della Lazio in questo mese di gennaio. L’allenatore biancoceleste non lo ha nascosto e avrebbe dato un ultimatum a Lotito.

A fine stagione o lui o Tare dovranno restare in biancoceleste, in mezzo ai fuochi c’è Lotito che dovrà scegliere o far riappacificare i due per l’apertura di un nuovo ciclo. A riferirlo il Messaggero.

