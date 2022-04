Lazio, Strakosha tra addio e rinnovo: la situazione

In casa Lazio è ancora in bilico la situazione legata a Strakosha. Il portiere tra addio e rinnovo di contratto

Strakosha tra rinnovo e cessione. Anche in porta, la Lazio potrebbe attuare una rivoluzione: come riporta il Corriere dello Sport, Sarri e la dirigenza stanno disegnando la squadra del futuro e il ruolo del portiere è un nodo.

Il tecnico vorrebbe vedere un volto nuovo, ma sa benissimo che perdere a zero il ragazzo sarebbe un errore, soprattutto in un’estate in cui la società si troverà ad affrontare tante operazioni di mercato e le necessità riguarderanno altri ruoli. Quanto costerebbe trovare un portiere comunque affidabile se non più preparato? Sulla scia di questi ragionamenti, Lotito e Tare non hanno mai escluso la possibilità proporgli il rinnovo, soprattutto considerata la possibile partenza di Reina. L’albanese non ha dato la sua parola ad altri club e tutto è ancora aperto: a fine stagione sceglierà cosa fare, ma se dovesse rimanere lo farebbe solo con la garanzia del ruolo da titolare.

