Lazio, Tare: «Meglio uscire? No andare avanti sarebbe un bene»

Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima dell’inizio del match di Europa League della Lazio contro il Rennes. Le sue parole.

QUALIFICAZIONE – «Onestamente facciamo una brutta figura se pensiamo a loro e non vinciamo. Prima concentriamoci per onorare il nostro impegno questa sera, poi dopo speriamo che il Celtic farà il suo dovere. Sarà una gara difficile ma speriamo di portare a casa la vittoria».

POSSIBILE ELIMINAZIONE – «Ho sentito tanti commenti che non mi piacciono questa settimana sui valori di questa squadra e gli obiettivi. Sapevo che entravamo in una strada che non ti porta da nessuna parte: noi dobbiamo solo concentrarci e pensare partita dopo partita. Andare avanti in Europa League sarebbe solo un bene per la nostra crescita quindi non sono d’accordo con chi dice che sia un bene l’eventuale eliminazione»