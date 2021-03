Lazio Torino, avvocato Gentile: «Ricorso? La questione è delicata»

L’avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, ha parlato in merito al possibile ricorso dopo la sentenza relativa a Lazio-Torino

Dopo la sentenza della Corte d’Appello che ha respinto il ricorso del club biancoceleste in merito al mancato match tra Lazio e Torino, è tornata a parlare l’avvocato Gian Michele Gentile ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

SUL POSSIBILE RICORSO – «Le intenzioni sono allo studio, la questione è delicata. I problemi giuridici sono seri con la decisione della Corte Sportiva. Non abbiamo scelto se ricorrere Collegio di Garanzia. A volte capita che l’impedimento a dare ragione o dare del merito nasca da un errore processuale, un ritardo, un termine scaduto. Qui il problema è più serio. Il Giudice sportivo dice che non ha il potere per valutare un comportamento che vìola l’ordinamento sportivo. Il problema di fondo è questo. Come se il giudice ordinario dicesse: ha ragione, ma non posso fare nulla. C’è un vuoto nell’ordinamento».

