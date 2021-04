Lazio Torino, ecco quando si discuterà il ricorso biancoceleste

Il Collegio di Garanzia discuterà il ricorso presentato dalla Lazio – relativo alla gara contro il Torino – il prossimo 13 maggio

La Lazio è in attesa di conoscere l’esito del procedimento relativo alla gara contro il Torino. Dopo la prime decisione – che non prevedeva il 3-0 per i biancocelesti – la società ha deciso di presentare ricorso.

Come riporta l’ANSA, il prossimo 13 maggio (alle ore 14), il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite – ridiscuterà la sentenza emessa dalla Corte Sportiva di Appello della FIGC.