Lazio Torino, le ultime da Formello: seduta di scarico per i biancocelesti

Seduta di scarico a Formello per la Lazio. Si continua a lavorare, in attesa di conoscere la decisione in vista del Torino

Niente riposo per la Lazio. La squadra si è ritrovata questa mattina sul campo di Formello per la cnonica seduta di scarico. Come di consueto, mister Inzaghi ha suddiviso il gruppo in due: chi ha preso parte alla gara e chi è rimasto in panchina o subentrato.

Chi ha svolto la seduta completa si è dedicato essenzialmente alle esercitazioni sul possesso palla, poi la partitella a campo ridotto. La Lazio continua ad allenarsi, in attesa di conoscere la decisione della Lega e dall’ASL per la gara contro il Torino.