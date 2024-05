Tudor Lazio, Lotito pensa a una clausola per il rinnovo: i dettagli

Lazio e Tudor prove di rinnovo: Lotito pensa all’inserimento di una clausola che possa tutelare il club in futuro

Come scrive il Corriere dello Sport, in casa Lazio sono iniziati i discorsi per il rinnovo del contratto di Igor Tudor, il cui attuale accordo andrà in scadenza nell’estate del 2025. Senza rinnovo il rischio è quello di indebolire la figura di un tecnico di fronte allo spogliatoio.