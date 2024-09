Lazio Verona, Baroni: «Il gol preso? È COLPA MIA»

Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha parlato della sfida vinta tra le mura amiche dell’Olimpico contro il Verona

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato durante il post partita Dazn della sfida vinta per 2-1 contro la sua ex squadra, il Verona.

LA LAZIO HA DATO TUTTO – «Il pubblico vuole una squadra che si spende. Quando parlo di questo mi piace che la squadra lo sappia incarnare. Con questo tipo di partite ti avvicini al risultato che vuoi raggiungere, la squadra oggi ha speso tanto, ha speso tutto. Gila era al rientro e non aveva nemmeno fatto un’amichevole, ci sono tante situazioni in questo momento. Non era facile lavorare nel periodo di preparazione, è importante l’atteggiamento mentale che fa la differenza. La squadra si allena forte, quando ti alleni forte vai forte anche in campo».

GOL PRESO – «Mi assumo la responsabilità. Quando lavori contro una squadra con due trequartisti che lavorano tra le linee non è facile la fase difensiva».