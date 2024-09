Lazio-Verona: Zanetti vs Baroni, l’uomo della salvezza. Manca SERDAR, ma ci sono gli uomini sui quali puntare a CENTROCAMPO

L’analisi sulla sfida tra Lazio e Verona che mette di fronte Marco Baroni al suo passato. I dettagli

La quarta giornata mette in cartellone Lazio–Verona all’Olimpico. Paolo Zanetti, mister dei veneti, andrà a confrontarsi con Marco Baroni, l’uomo ha garantito la salvezza dello scorso anno. Il Verona è alle prese con l’assenza di Suat Serder, finora uno dei più positivi in questo inizio di campionato, dove la squadra ha raccolto 6 punti. Secondo La Gazzetta dello Sport, non ci sono problemi particolari, avendo certezze a centrocampo:

«Ondrej Duda e Reda Belahyane si preparano a comporre, di nuovo, il binomio gialloblu sulla mediana».