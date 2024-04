Lazio, Zaccagni sulla via del recupero: fissata la data del rientro

Mattia Zaccagni è pronto a tornare a disposizione di Igor Tudor per l’ultima parte di stagione. Ecco quando tornerà

Momento positivo per Mattia Zaccagni che dopo il rinnovo con la Lazio fino al 2029 tornerà presto a diposizione di Igor Tudor. Il Corriere dello Sport ha fatto chiarezza sulla data di rientro del giocatore.

Le sue condizioni sono in netto miglioramento, ma è da escludere che l’esterno recupererà in vista della Juventus in Coppa Italia. Discorso diverso per sabato dove tornerà a disposizione dalla panchina in un match speciale, quello contro il Verona ovvero la sua ex squadra.