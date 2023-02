Lazio: Zaccagni vicino al ritorno in azzurro? Mancini vorrebbe ‘perdonarlo’

Le prestazioni alla Lazio di Mattia Zaccagni starebbero convincendo Mancini ha dargli una seconda chance in azzurro

Otto gol e quattro assist, Zaccagni non ha mai inciso e segnato così tanto in carriera, sottolinea il Corriere dello Sport. Mancini lo tiene sotto osservazione. Uno spiraglio azzurro si è riaperto per l’esterno della Lazio. Verrà valutato e seguito con attenzione nei prossimi quaranta giorni. Le porte della Nazionale non sono chiuse, ma bisogna meritare la convocazione e un pochino pesa l’episodio della scorsa estate, quando Zaccagni e Lazzari chiesero di lasciare in serata il ritiro di Coverciano per motivi fisici.

Mattia soffriva di un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio. Mancini e lo staff medico rimasero sorpresi, era l’inizio di giugno e ritenevano che quel tipo di fastidio potesse essere gestito o riassorbito per tornare a disposizione nel giro di pochi giorni. Il girone di Nations League era un’opportunità da sfruttare mentre si stava formando il nuovo gruppo azzurro.

