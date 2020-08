Leao, Juve interessata, il giocatore non dispiace alla società bianconera, la quale avrebbe mostrato interesse tramite il procuratore

CHIESTE INFORMAZIONI- Come riporta Tuttomercatweb, ci sarebbero stati alcuni contatti tra la Juventus e Jorge Mendes per Rafael Leao. Il procuratore portoghese avrebbe proposto, in maniera assolutamente informale e colloquiale, l’attaccante che ha fatto molto bene enella seconda parte di stagione, ragion per cui il Milan non sembrerebbe intenzionato a cederlo.