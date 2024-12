Milan, Leao torna al gol a San Siro in Europa: il portoghese si prende la squadra sulle spalle, le pagelle

Le pagelle di Leao nella vittoria del Milan contro la Stella Rossa: il gol una giocata di gran classe, che mancava in Champions a San Siro da molto

Rafa Leao ancora una volta grande protagonista nella vittoria del Milan in Champions League, che avvicina i rossoneri agli ottavi di finale. Contro la Stella Rossa non è una partita semplice, ma nessuno può criticare la prova del portoghese: un gran gol nel primo tempo che apre la gara, un assist che Abraham non mette dentro per il raddoppio e in generale una prestazione dove la sua qualità fisica e tecnica mandano in difficoltà costante la difesa serba. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Inizia fallendo l’1-0, poi però lo trova e si sblocca a San Siro in Champions dopo oltre un anno. Gara da leader e da trascinatore assoluto».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Si carica il Milan sulle spalle e gioca una partita da protagonista. Trova un bellissimo gol scattando al limite del fuorigioco. Con la sua rapidità manda in tilt la difesa serba. Cala nella ripresa».

TUTTOSPORT 7.5 – «Ispirato: accelerazioni ficcanti, assist e il gol, un mix bellissimo di gesti tecnici: lo scatto eludendo il fuorigioco, lo stop di destro e il tocco di sinistro sotto la traversa. Anche nella ripresa è il più pericoloso».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «Ha la licenza di abbandonare la comfort zone della fascia sinistra: letale in ripartenza, frettoloso nella conclusione, murata da Gutesa. Un gioiello il gol: stop di destro, tiro di sinistro. Poi un assist che Abraham non sfrutta».

REPUBBLICA 6.5 – «Deliziosa la chicca del gol: rispetta lo status di campione promesso, tra compagni svagati».