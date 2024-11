Leao: «Voglio dare il massimo per Milan. Pressione? Ecco cosa ho imparato in questi anni»

Leao Milan, le parole dal Portogallo riguardo il ritiro con la Nazionale e il momento che sta passando con il club rossonero

Parla Rafael Leao attaccante del Milan dal ritiro con il suo Portogallo. In conferenza stampa ha rilasciato queste dichiarazioni sulla Nazionale.

LE PAROLE – «A prescindere se gioco bene o male, stare al Milan mi piace molto. Cerco di dare il massimo. Non credo che la Nazionale sia una via di fuga. Sento molta fiducia da entrambe le parti. Quando le cose non vanno bene ci sta che la gente critichi. Sono al Milan da cinque anni e mi sono abituato a quella pressione»