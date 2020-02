Lecce Atalanta, emergenza difesa per Gasperini: attenzione a Toloi

Lecce Atalanta si avvicina, ma i nerazzurri dovranno fare attenzione alle condizioni di Rafa Toloi e Berat Djimsiti

Gian Piero Gasperini perde pezzi in difesa, anche se la situazione non sembra essere così disastrosa. Il tecnico degli orobici dovrà fare attenzione alla situazione di Rafa Toloi, il brasiliano è da valutare per via di una piccola lesione al flessore destro.

Nelle prossime ore – come si legge su La Gazzetta dello Sport – si capirà la situazione del giocatore. Da valutare anche Djimsiti, che ha avuto un affaticamento per via di una vecchia contusione. La situazione, però, non dovrebbe essere preoccupante.