Cagliari, Maran: «Abbiamo buttato via la partita, c’è rabbia»

Rolando Maran analizza ai microfoni di Sky Sport il pareggio maturato dal suo Cagliari contro il Lecce. Le sue parole.

PARTITA – «C’è tanta rabbia. A pochi minuti dalla fine eravamo sul 2-0 e in un minuto abbiamo incasinato tutto. Non dobbiamo commettere queste leggerezze, è un peccato perchè eravamo in vantaggio e in un minuto è cambiato tutto».

OLSEN – «Inutile star a parlare dell’espulsione di Olsen. Sono cose che non si devono commettere, gli parlerò ma a mente fredda. È un ragazzo serio, che si impegna sempre magari oggi ha subito mezza provocazione e ha reagito così. Non deve succedere perchè certe cose ci possono complicare la vita».

NAINGGOLAN – «Radja è un uomo squadra, un punto di riferimento per tutti. Trasmette tanto al gruppo, sta crescendo partita dopo partita nella condizione per cui sono felice per lui per gol e importanza nello spogliatoio».

LAPADULA – «Secondo me dovevano essere espulsi entrambi visto che entrambi si affrontano. Ripeto sono situazioni che non si devono vedere in campo».