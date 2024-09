Lecce, Corvino RIVELA: «Rebic? Pioli mi ha TOLTO ogni dubbio, è RICCO solo GRAZIE a me»

Le parole di Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce, sull’arrivo di Ante Rebic in giallorosso

Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione di Ante Rebic in giallorosso.

LE PAROLE – «Di solito quando presento un calciatore devo essere molto dettagliato. Oggi invece c’è un giocatore con una carriera importante, mi riesce più facile questa conferenza. Conoscete meglio di me Ante Rebic. Posso dire che è stato vice campione del mondo con la Croazia, campione d’Italia col Milan. Lo conosco molto bene. Alla prima telefonata gli ho detto che doveva rinunciare a un po’ di stipendio perché l’ho reso ricco vendendolo dalla Fiorentina all’Eintracht. Questa stagione farò 300 partite in Serie A col Lecce e 700 in assoluto, sono record che sento molto. E soprattutto sarebbe un record per il Lecce salvarsi per tre stagioni di fila. Gli ho chiesto di aiutarci a raggiungere questo obiettivo. Quando ho chiamato Pioli gli ho detto che ho bisogno di una prima punta e lui mi ha più che tranquillizzato. Ante ha scelto Lecce perché è spinto da motivazioni personali, vuole mettersi di nuovo in gioco. Sa che troverà l’ambiente giusto».