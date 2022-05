Lecce, Corvino: «Ho vinto cinque campionati, ma è come se avessi vinto il primo...»

Corvino: «Ho vinto cinque campionati, ma è come se avessi vinto il primo…». Le parole del direttore sportivo del Lecce

Il Lecce ha conquistato la sua decima promozione in Serie A e il direttore sportivo Pantaleo Corvino ha espresso così la propria soddisfazione nella zona mista del Via del Mare:

«Questa proprietà ha centrato dei risultati seguendo un percorso senza debiti e patrimonializzando. Si sono ottenuti certi risultati e riuscirci in questo modo così sano dà soddisfazione. Ho vinto cinque campionati, ma era come avessi vinto il primo. Volevo rivedere lo stadio pieno come quando lasciai il Lecce, stasera l’ho rivisto e me lo sono goduto. Ringrazio tutti coloro che mi hanno applaudito, è stato uno sforzo immane restare in questi equilibri. Ora godiamoci questa vittoria, poi penseremo alla Serie A».