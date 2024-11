Lecce Empoli, Gotti: «Ci sono presupposti per essere fiduciosi»

Le parole del tecnico giallorosso dopo il pareggio interno del match del Via del Mare contro l’Empoli

Luca Gotti, allenatore del Lecce, è intervenuto dopo il pareggio per 1-1 casalingo contro l’Empoli. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn.

PARTITA – «Un mix di soddisfazione e rimpianto. Per una parte della gara non mi è piaciuta la gestione. Primo tempo molto equilibrato e senza occasioni, tutto è cambiato da un gol assurdo subito a difesa schierata e con solo calciatore loro in mezzo a sei nostri. E’ ovvio che in quel momento ti crolla il mondo addosso, ti pesa la classifica e inizi a preoccuparti. Essere riusciti a risalire la corrente è un merito che va attribuito a questi ragazzi. Sotto quest punto di vista sono contento e credo che ci sono i presupposti per guardare al futuro con maggiore fiducia. Questo è un campionato molto lungo e ricco di momenti differenti, ho dovuto mettere mano a tante cose per risolvere problematiche che ci stavano penalizzando»

REAZIONE – «La reazione emotiva, mancata in altre situazioni, è nelle corde dei calciatori del Lecce. Speriamo di avere un pizzico di continuità in più. Modulo più offensivo? Sono particolarmente contento per il gol di Pierotti, un ragazzo che meritava da tempo questa grande soddisfazione. Migliora quotidianamente, è encomiabile sotto l’aspetto della professionalità. Abbiamo chiuso con Rebic al posto di un terzino arretrando Dorgu. In un top club sono convinto agirebbe da esterno basso, ma sarebbe un peccato non sfruttare le sue potenzialità negli ultimi 30 metri»