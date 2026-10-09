Lecce, il futuro è assicurato: rinnovo fino al 2030

Il Lecce investe sul futuro: adesso è ufficiale il prolungamento di contratto per Paco Esteban fino al 2030. Tutti i dettagli

Il Lecce continua a investire sui giovani più promettenti del proprio vivaio e mette al sicuro uno dei prospetti più interessanti della rosa. Il club salentino ha infatti ufficializzato il rinnovo di contratto di Paco Esteban, attaccante spagnolo considerato una delle principali speranze per il futuro giallorosso.

La firma sul nuovo accordo rappresenta un segnale chiaro da parte della società, intenzionata a costruire il proprio progetto tecnico puntando sulla crescita dei talenti formati in casa e valorizzati all’interno del percorso verso la prima squadra.

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Lecce, ufficiale il rinnovo di Paco Esteban

L’annuncio è arrivato direttamente dal club attraverso i propri canali ufficiali, confermando la volontà di proseguire insieme il percorso iniziato negli ultimi anni.

Il Lecce ha comunicato il prolungamento con una nota sintetica ma significativa:

“Un futuro da scrivere insieme. Paco Esteban rinnova in giallorosso fino al 30 giugno 2030”.

Un accordo di lunga durata che testimonia la fiducia riposta dalla società nelle qualità del giovane attaccante.

Dalla Primavera alla prima squadra

Il rinnovo arriva dopo una stagione che ha consacrato Esteban come uno dei giovani più interessanti del panorama giovanile italiano. L’attaccante spagnolo si era infatti distinto nella formazione Primavera grazie a prestazioni di alto livello e a una straordinaria continuità sotto porta.

Il suo rendimento gli aveva permesso di chiudere il campionato da protagonista assoluto, attirando l’attenzione del club e dello staff tecnico della prima squadra. Proprio per questo motivo, durante l’ultima estate, il Lecce aveva scelto di non interrompere il suo percorso con una cessione in prestito, preferendo trattenerlo e seguirne direttamente la crescita.

La fiducia del club nel progetto Esteban

La dirigenza giallorossa considera il centravanti spagnolo una risorsa importante per il presente e soprattutto per il futuro. Il lavoro svolto negli ultimi mesi ha consentito al giocatore di avvicinarsi gradualmente al calcio professionistico, accumulando esperienza e confrontandosi con un livello sempre più alto.

Tra i momenti più significativi della sua crescita c’è stata anche la presenza a San Siro contro il Milan, una tappa importante nel suo percorso di maturazione e un’opportunità preziosa per assaggiare il calcio dei grandi.

Un investimento sul futuro

Con il rinnovo fino al 2030, il Lecce conferma la propria strategia di valorizzazione dei giovani talenti. L’obiettivo è accompagnare Esteban nel suo sviluppo tecnico e umano, consentendogli di compiere ulteriori passi in avanti senza pressioni eccessive.

La società salentina si assicura così uno dei giocatori più promettenti del proprio settore giovanile, mentre il giovane attaccante potrà continuare il proprio percorso in un ambiente che crede fortemente nelle sue potenzialità. Una scelta che guarda lontano e che rafforza ulteriormente il progetto del Lecce.